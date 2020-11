La Fundació Vallparadís i Qida refermen la seva col·laboració

18.11.2020 | 20:55

La Fundació Vallparadís MútuaTerrassa i Qida han signat un acord de col·laboració mitjançant el qual treballaran de forma conjunta en benefici del benestar de les persones en situació de dependència. Aquesta aliança entre les dues entitats vallesanes té com a objectiu oferir un servei personalitzat, professional i humà tenint cura -des del centre residencial i/o des del domicili- i complementant els serveis de les dues entitats de forma continuada en funció de les necessitats específiques en cada moment de la vida de la persona. La signatura posa en relleu la voluntat d'ambdues entitats d'oferir a la població serveis integrals fomentant el rigor i la qualitat on la persona és el centre d'atenció.

Amb prop de 30 anys de trajectòria i més de mil professionals qualificats i compromesos, la Fundació Vallparadís és una entitat que ofereix serveis per a persones amb situació de dependència en els àmbits de la gent gran, sociosanitari, discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Per la seva banda, Qida és una empresa que -mitjançant cuidadors a domicili experts i professionals- ofereix serveis d'atenció domiciliària. Es tracta, doncs, de dues entitats amb visions i objectius complementaris, ja que ambdues se sustenten sota els pilars de la qualitat, considerant com un principi fonamental la qualitat dels serveis que presten als seus clients, i la col·laboració, apostant per treballar plegats per proporcionar un valor afegit en benefici de la salut i el benestar dels seus clients.