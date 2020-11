La cultura torna a sortir al carrer

19.11.2020 | 19:45

El món de la cultura s'ha tornat a concentrar aquesta tarda a la Plaça Vella, per tercera setmana consecutiva, per reivindicar que "La cultura és segura" i reclamar ajuts, després de mesos d'inactivitat. El dia en què el Govern ha anunciat la reobertura parcial de teatres i sales de concerts, l'assistència a la concentració ha estat inferior a anteriors convocatòries. Els manifestants han llegit un manifest i han donat per desconvocada la protesta. Estava prevista una cercavila per la ciutat que finalment ha estat suspesa.