Alba alerta que augmenta l'addicció

M. B.

18.11.2020 | 20:55

"Hem notat que amb la pandèmia ha augmentat el consum d'alcohol i d'altres drogues i, de fet, atenem més casos d'aquest perfil", va manifestar Maruja Rambla, presidenta de l'Associació Alba, ahir a l'Ajuntament. "És una circumstància que també és dona en altres entitats com la nostra i que ve motivada per la greu situació sanitària amb efectes socials", va afegir.

La presidenta d'Alba ho va explicar en el decurs de com afrontaven la seva feina de prevenció i atenció a persones drogodependents en aquests temps d'incerta provocats per la Covid-19. Alba, com altres entitats, ha hagut d'adaptar-se contínuament a les mesures del Govern i ara mateix presten quasi tots els serveis a excepció dels tallers. "Apliquem tots els protocols d'higiene i seguretat. Al començament de la pandèmia venia poca gent -suposen per por- però cap a l'estiu ja es va animar més. El Centre de Dia està obert i també la unitat de crisi. En aquesta última cal fer-se la PCR".

Alba és una entitat de referència a la ciutat en tasques de prevenció, atenció i inclusió sociolaboral de persones en situació de dependència a substàncies o a conductes addictives. Té la seu a l'edifici de la Fundació Sant Llàtzer i acumula trenta-tres anys d'experiència. Cada any atén a un miler de persones, la majoria de la ciutat.

Satisfacció

L'Ajuntament de Terrassa dóna suport amb un conveni que es va renovant periòdicament. Ahir, l'alcalde Jordi Ballart i la presidenta Maruja Rambla en van signar un de nou per tal de potenciar tota aquesta feina sociosanitària. L'Ajuntament hi aportarà un total de 41.200 euros per ajudar al desenvolupament dels diferents programes que es porten a terme. Ballart va destacar que "amb l'acte d'avui (ahir pel lector) volem remarcar la tasca d'Alba i donar visibilitat als serveis i programa que fa i, especialment, en aquests moments".