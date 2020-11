23 denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid-19

18.11.2020 | 20:55

La Policia Municipal va interposar dimarts i la passada matinada un total de 23 denúncies per incomplir les mesures decretades per contenir la Covid-19. D'aquestes denúncies, 12 van ser per no dur la mascareta a la via pública. Altres quatre van ser per a ciutadans que estaven a la via pública en horari de confinament nocturn sense causa justificada; tres més per a un grup de persones que es trobava a la Plaça Vella, a les 23.35 h, fent obres en un local sense permís, motiu pel qual se'ls va interposar també una denúncia per pertorbar el descans del veïnat; i, finalment, quatre denúncies més per a un grup de persones que passejaven pel carrer de Sant Cosme, amb el carrer de Jacint Elías.