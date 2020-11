Portes obertes als museus i un taller

17.11.2020 | 20:47

A la Setmana de la Ciència a Terrassa s'adhereixen els museus amb jornades de portes obertes aquest cap de setmana, dissabte, 21,i diumenge, 22 de novembre. És un bon moment, doncs, per visitar i revisitar el Museu de Terrassa que aixopluga la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa de Vallparadís; i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Afegir que en el Castell Cartoixa hi trobarem la nova exposició "Després de la mort", un recorregut pels ritus funeraris de les civilitzacions. Sobre aquesta, el Museu de Terrassa ha programat un taller familiar presencial pel divendres, 27 de novembre, a les 17.30 h, que es titula "Joies per al record. Tècnica i significat" i que permetrà parlar de l'aixovar funerari, el significat dels complements, les joies... L'activitat s'iniciarà amb un passeig a la mostra i seguidament el grup anirà a la sala de tallers on els infants, amb els seus pares, elaboraran un collaret de pedra, tal com es feia en l'antiguitat.