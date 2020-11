Meritxell Lluís, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa, va presentar ahir la proposta. Meritxell Lluís, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa, va presentar ahir la proposta.

JxT demana estudiar la creació d'una tarifa plana per pagar els impostos

Mercè Boladeras

17.11.2020 | 20:47

El grup municipal de Junts per Terrassa (JxT) demanarà al govern municipal que estudiï la implantació d'una tarifa plana per abonar els tributs municipales. JxT presentarà la proposta al ple municipal d'aquest mes i defensarà que el pagament fraccionat en dotze mesos pot ser una bona opció per la ciutadania...