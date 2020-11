Detinguda una persona en recerca i captura quan la sancionaven

18.11.2020 | 04:00

Una dotació de la Policia Municipal va intervenir dilluns, a les 11.55 h, per un vehicle estacionat sobre la vorera del carrer de Volta, amb el carrer de Murillo. Els agents van comprovar que l'assegurança obligatòria i la ITV del vehicle estaven caducades i van donar avís a Egarvia per retirar-lo a la seva base. En aquell moment va arribar el titular del vehicle i, un cop identificat, els agents van constatar que tenia una ordre de recerca i captura. Per aquest motiu, el van traslladar a la Prefectura com a detingut i van confeccionar les denúncies per no tenir l'assegurança obligatòria del vehicle ni la ITV en vigor.