19 denúncies per incompliment de les mesures per contenir la Covid-19

18.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar aquest dilluns un total de 19 denúncies per incomplir les mesures decretades per contenir la Covid-19. Fins a nou d'aquestes denúncies es van interposar a persones que no duien la mascareta a la via pública, i altres cinc van ser per a ciutadans que circulaven per la via pública en horari de confinament nocturn sense causa justificada. També es va interposar una denúncia al responsable d'un establiment ubicat a la plaça de la Creu Gran per incomplir l'horari de tancament, ja que seguia obert a les 21.48 h; una altra al responsable d'un establiment ubicat al carrer Tarragona, amb el carrer del Doctor Calsina, que a les 0.46 h seguia obert i amb clients fent la compra a l'interior; i tres més al responsable d'un supermercat del carrer de Tarragona, amb la rambla de Francesc Macià, que estava obert a les 0.50 h, i dos dels seus clients que estaven consumint begudes a la via pública. Com marca la normativa per lluitar contra la pandèmia, els establiments han de tancar a les 21 hores la seva activitat. El toc de queda comença les 22 h i fins a les 6 de la matinada.