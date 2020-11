Una setmana i pocs voluntaris

17.11.2020 | 04:00

La Covid-19 està comportant molts canvis en totes les accions que es feien i també les solidàries. El Gran Recapte era fins ara una donació d'aliments durant dos dies intensos (un divendres i dissabte) en els establiments i comptava amb una cadena de voluntaris per animar a la ciutadania, recollir els productes i posar-los a les banyeres (les capses de cartó). Després s'obria el recinte firal com a magatzem i distribució. Ara, la campanya dura sis dies, de dilluns a dissabte, i el nombre de voluntaris que havia arribat a 850 serà ara quasi testimonial. S'ha aconsellat, per exemple, que sigui més aviat gent jove i no adulta i gent gran. El motiu és perquè la gent de més edat és més sensible a la Covid-19. Ho va explicar ahir el codelegat local del Banc d'Aliments, Joan Astals, posant en relleu que, precisament, les persones grans eren col·laboradores molt actives en aquesta campanya, però que ara no pot ser.