El repte del pagament per generació

16.11.2020 | 21:22

Els sistemes de pagament per generació de residus (PxG) permeten atribuir a cada contribuent un cost per la gestió i el tractament ajustat a la quantitat real de residus que ha generat. No és només un sistema més just. El PxG suposa un estímul per a la ciutadania a l'hora de separar bé els residus...