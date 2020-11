La pressió hospitalària no remet

Laura Hernández

16.11.2020 | 21:22

Quan Catalunya sembla haver superat el pic de la corba epidemiològica de la segona onada de la pandèmia de Covid-19, els hospitals continuen sense doblegar-la i la pressió assistencial es manté. A Terrassa, la darrera setmana es va viure una davallada important de pacients ingressats en planta que es va frenar els darrers dies i que aquest cap de setmana s'ha aturat.

La xifra de pacients ingressats als hospitals de Terrassa, que atenen positius de la ciutat i també procedents d'altres municipis propers, se situava ahir en 182. La dada inclou els pacients en planta, en hospitalització domiciliària, a les UCI i a les unitats de semicrítics. Fa una setmana, dilluns 9 de novembre, la xifra total de persones ingressades era de 224, dimecres va baixar a 186 i divendres a 180. Després del cap de setmana, ha repuntat lleument arran de les fluctuacions de pacients a planta i a les UCI i el còmput global torna a pujar a 182.

En el cas del Consorci Sanitari de Terrassa, la xifra de positius ingressats a l'Hospital de Terrassa ha baixat de 66 divendres, a 62 dilluns, però hi ha un pacient més a Sant Llàtzer i dos menys en atenció domiciliària. També han augmentat els malalts a l'UCI, que són 13, tres més que divendres.

Pel que fa a Mútua, l'hospital ha vist com augmentaven en 7 els ingressos en planta per Covid, passant dels 73 pacients de divendres a 80 ahir dilluns. El centre atén menys malalts en ingrés domiciliari: ahir un, enfront dels 6 dels que feia seguiment divendres.

A la Unitat de Cures Intensives, però, han augmentat els casos de pacients en estat crític. Hi ha 9, tres més que divendres, i 6 en semicrítics, un menys.

Ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, va subratllar que Catalunya va "pel bon camí" perquè s'ha superat "el pic de la corba epidemiològica", encara que no s'ha doblegat en l'àmbit assistencial, ja que les UCI segueixen estant plenes, de manera que la recuperació de l'activitat es farà amb "prudència".

Alba Vergés va comparèixer amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.

A Catalunya va baixar ahir dilluns la velocitat de propagació del virus (Rt) a 0,78 i van disminuir fins a 1.100 els nous contagis notificats en un dia, encara que no alleuja la situació hospitalària, amb 587 ingressats a la UCI i 52 noves morts per Covid-19.

El Govern s'ha fixat com a objectius per anar recuperant la normalitat un Rt per sota d'1, menys de mil contagis diaris i 300 llits d'UCI ocupats per malalts Covid; a dia d'avui, el primer s'ha aconseguit, el segon gairebé, però el tercer encara no (578). En aquest context, la consellera s'ha reafirmat en el compromís de la Generalitat d'una recuperació gradual de l'activitat el dilluns 23 s 23.