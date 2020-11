JxC proposa fer una tarifa plana per pagar els impostos

17.11.2020 | 11:56

Meritxell Lluís, portaveu municipal del grup Junts x Terrassa (JxT), ha proposat aquest matí la implantació d'una tarifa plana per pagar els tributs municipals. Lluís creu que "fracciona el rebut en 12 quantitats ajudaria a planificar millor les despeses de les llars, especialment ara que moltes famílies tenen més problemes per l'impacte econòmic de la Covid-19". JxT presentarà la proposta de resolució en el ple d'aquest mes. La portaveu demanarà a l'equip de govern municipal que es faci un estudi a veure si és viable i que, si fos així, és podrià aplicar l'any 2022. Aquesta opció de pagament dels tributs ja està en marxa en altres ciutats catalanes, com Granollers, Lleida, Manresa i Girona.