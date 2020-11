El Gran Recapte es reinventa i demana aportacions econòmiques 

Mercè Boladeras

16.11.2020 | 21:22

Fa pocs dies que explicaven en aquest diari que la pandèmia està tenint un fort impacte en les famílies i en les llars domèstiques. La seu local de Creu Roja ja parlava d'un creixement en la demanda d'ajuts d'alimentació i, fins tot, alertava que persones que donaven suport a l'entitat, ara el sol·licitaven perquè la seva situació s'havia capgirat, és més vulnerable.

En aquest escenari d'incertesa arribar una nova edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya que, enguany, es fa més necessari que mai. La campanya, que va començar ahir i es tancarà el dissabte 21, pren una altra manera de fer per la Covid-19. Aquesta vegada, els bancs d'aliments demanen donatius econòmics per fer la compra.

Les aportacions es poden fer bàsicament de dues maneres. Una és a l'establiment on es poden adquirir tiquets solidaris per diferent quantia (hi ha d'1 euro, 3, 10, 20 i 50) i l'altre és virtualment a la pàgina web de la campanya. En el cas dels establiments, aquests faran l'ingrés als bancs d'aliments i aquests es comprometen a fer la compra allí pels fons recollits dels seus clients.

Una altra de les novetats és que el Gran Recapte incorpora els mercats, les parades dels quals disposaran de tiquets per valor de 3 euros. La iniciativa d'ampliar la campanya als mercats va sorgir a Barcelona i s'ha estès a tots els municipis on es vol participar.

Nous responsables

La nova campanya estrena també noves persones responsables a la delegació local. Joan Astals i Alícia López comparteixen el càrrec en substitució de Jaume Roca que ho va deixar per considerar que ja havia complert una etapa (set anys) i que havia de donar pas a gent nova. Astals va animar ahir a fer donacions. "És una nova campanya, obligada per la pandèmia de la Covid-19. Es demanen contribucions amb diners. És una incertesa de si el fons que recollirem a Terrassa serà l'equivalent al cost que tenen noranta tones d'aliments que és el que vàrem recollir l'any anterior. Enguany, el recapte pren format de la Marató, però en aquest moment sóc incapaç de posar cap xifra. No em sorprendrà si la quantia final és pitjor o millor", va expressar.

El nou codelegat, Joan Astals, va valorar la feina que fa el tercer sector a Terrassa. "Vaig entrar a El Rebost com a voluntari i allà de seguida et fas una idea de les demandes que hi ha la ciutat. Cal dir, però, que aquí, a Terrassa, es treballa d'una manera molt unificada a favor dels que ho necessiten. Hi ha molta diversitat perquè s'atén des de la família i les persones soles fins als berenars als esplais". Astals també va afegir que el proveïment de productes va més enllà de l'alimentació,ja que s'ha de tenir en compte si hi han necessitats d'alimentació específica (persones amb malalties particulars) o d'altres articles com poden ser la higiene.