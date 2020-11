El Govern treballa perquè les farmàcies facin tests d'antígens

Redacció

16.11.2020 | 21:22

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir que el Govern està treballant amb les farmàcies perquè puguin realitzar tests d'antígens de la Covid-19. Preveuen elaborar un document marc que fixi les condicions mínimes per a la pràctica de les proves. La consellera ha explicat que estan "treballant" per fer les proves "conjuntament, el departament de Salut i les farmàcies", ja que el Govern considera que cal aprofitar "qualsevol eina que puguem posar a disposició del control de l'epidèmia, usant tots els dispositius que hi ha al nostre país", va afegir. Per a la venda en farmàcia d'un test no tipificat com autodiagnòstic seria necessari un permís de l'Agència Espanyola del Medicament, va assenyalar Vergés, però la consellera considera que en aquest cas, en ser una "política de salut publica" en què el departament de Salut i les farmàcies "treballen per al control de l'epidèmia" seria "un altre escenari molt diferent".

El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va dir que preveuen elaborar un "document marc de condicions dels llocs per fer proves", per evitar aglomeracions de persones a les farmàcies, que els espais siguin adequats, que s'assegurin la privacitat dels pacients i que es compleixin les mesures de seguretat. Vergès es va reafirmat en la política de la Generalitat de "no substituir les PCR per antígens", sinó que aquestes últimes proves "complementin" les primeres.

23 de novembre

Vergés va comparèixer en roda de premsa telemàtica ahir amb el conseller d'el Interior, Miquel Sàmper. Alba Vergés, va subratllar que Catalunya va "pel bon camí" perquè s'ha superat "el pic de la corba epidemiològica", encara que no s'ha doblegat en l'àmbit assistencial, ja que les UCI segueixen estant plenes, de manera que la recuperació de l'activitat es farà amb "prudència". La consellera va reafirmar el compromís de la Generalitat d'una recuperació gradual de l'activitat el proper dilluns 23, en un moment en què segueixen tancats, entre d'altres, bars, restaurants, gimnasos, teatres, grans superfícies comercials i campus universitaris, malgrat que no es compleixin els objectius fixats per anar recuperant la normalitat, un Rt per sota d'1, menys de mil contagis diaris i 300 llits d'UCI ocupades per malalts Covid; a dia d'avui, el primer s'ha aconseguit, el segon gairebé però el tercer encara no (578). Això sí, la consellera va subratllar que tot aquest pla es farà amb "prudència", conscients que les UCI estan plenes i ho seguiran estant la setmana que ve, segons les estimacions del Departament de Salut.

Així que, conscients que aquests passos sempre "comporten assumir riscos", la consellera Vergés va assegurar que estaran vigilants "cada dia" sobre com va evolucionant la pandèmia.

Periodicitat de 15 dies

Vergés va revelar que el pla de recuperació de l'activitat que s'ultimarà aquesta setmana contindrà "com a mínim tres o quatre trams" d'una periodicitat de 15 dies, encara que no ha ofert més detalls de l'abast de cada un d'ells, a l'espera que es comenti amb els sectors afectats.

Segons la consellera de Salut, per la desescalada "és necessària molta prudència, cal anar a poc a poc": "No podem córrer ara que estem en el bon camí, el sistema sanitari sortiria molt perjudicat si no fem bé la reobertura", va subratllar en al·lusió a l'actual pressió assistencial. Vergés va justificar en tot cas que es pugui realitzar la recuperació d'activitats amb les UCI encara plenes perquè Catalunya està "en el camí correcte" i ha garantit que en tota l'aplicació del pla de desescalada es "vetllarà dia a dia" perquè no canviï aquesta tendència.