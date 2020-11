Els delictes cauen un 30% en la segona onada de restriccions

16.11.2020 | 21:22

Els delictes han baixat un 30% en la segona onada de restriccions a Catalunya, en passar d'una mitjana de 1.783 al dia al novembre de l'any passat a 1.247 diaris en l'última setmana, en part per la caiguda dels furts, que han passat de 583 al dia a 310. Així ho van destacar en una roda de premsa telemàtica el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la intendent dels Mossos d'Esquadra Mònica Luís, que tot i això van demanar que s'augmenti l'alerta per les estafes en les compres per internet, que han passat de 213 al dia de mitja al novembre de l'any passat a 254 diaris l'última setmana.

El conseller va insistir en la "importància" d'aquest descens dels delictes a Catalunya -com el que ja hi va haver durant la primera fase de l'estat d'alarma-, ja que la mitjana de delictes al dia ha passat de 1.783 a 1.247 l'última setmana , una xifra que ahir diumenge va caure fins als 669 casos.

Policia al carrer

Sàmper ha atribuït aquest descens a les mesures restrictives que s'apliquen en aquesta segona onada de la pandèmia, en què estan tancats bars i restaurants, regeix un toc de queda nocturn i s'imposa un confinament municipal els caps de setmana, així com a la "molta presència" de policia al carrer.

Per la seva banda, la intendent Luis va remarcar que la distància social també ha contribuït a la davallada de furts, que requereixen en la majoria de casos d'aglomeracions i de contacte personal i que han caigut d'una mitjana diària de 583 al novembre de l'any passat a 310 de mitjana diària l'última setmana.

Més enllà de la caiguda dels delictes, en l'últim cap de setmana s'ha mantingut el compliment generalitzat de les restriccions pel coronavirus, si bé els Mossos d'Esquadra i les policies locals han imposat 2.738 denúncies.