Ciutadans proposa que Terrassa se sumi al Dia contra la Corrupció

16.11.2020 | 21:22

La regidora del grup municipal de Ciutadans, Isabel Martínez, ha anunciat que la seva formació impulsarà una proposta perquè l'Ajuntament de Terrassa se sumi a la commemoració del Dia internacional contra la corrupció, que se celebrarà el pròxim 9 de desembre.

Martínez apunta que la corrupció "és una de les principals preocupacions dels ciutadans, després de l'atur, els polítics i els problemes econòmics", argumentant l'afirmació a partir de l'últim baròmetre del CIS.

El Dia Internacional contra la corrupció va ser proclamat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per tal de "prevenir i conscienciar sobre aquest problema entre els països membres". A més, l'assemblea general de les Nacions Unides va fixar, com un dels objectius de desenvolupament sostenible lligats a l'Agenda 2030, diverses mesures per promoure pràctiques més responsables, sostenibles i inclusives de cara a la gestió política. La iniciativa de C's contempla que l'Ajuntament mostri també el seu suport a la resolució de l'ONU.

Així mateix, Martínez remarca que els casos de corrupció protagonitzats els últims anys per partits i actors polítics "han erosionat greument la legitimitat de la nostra democràcia" i "han fet augmentar la desconfiança dels ciutadans cap al sector públic."