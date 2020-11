L'alcalde Jordi Ballart torna a denunciar atacs homòfobs a les xarxes per decisions polítiques. Nebridi Aróztegui L'alcalde Jordi Ballart torna a denunciar atacs homòfobs a les xarxes per decisions polítiques.

Ballart rep insults homòfobs per tancar l''skate parc'

Redacció

16.11.2020 | 21:22

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha tornat a rebre insults homòfobs a través de les xarxes socials, aquest cop per tancar l'"skateparc" com a mesura per evitar la propagació de contagis de Covid. La primera autoritat municipal ha publicat una captura d'imatge dels missatges penjats als seus comptes a les xarxes...