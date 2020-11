50 denúncies per no complir les mesures Covid

17.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha interposat aquest cap de setmana 50 denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid-19. D'aquestes, 11 van ser per a persones que no duien la mascareta a la via pública, nou per a persones que es trobaven consumint menjar i begudes a la via pública, i nou més a un grup de gent que havien trencat el cadenat d'unes taules i cadires d'un bar ubicat a l'avinguda de Béjar, davant del Parc de les Nacions Unides, i que es trobaven asseguts consumint begudes. També s'ha denunciat al llarg del cap de setmana a la inquilina d'un habitatge per no respectar les restriccions imposades per la Covid-19, ja que hi havia reunides a l'interior de l'habitatge més de deu persones fent una festa, sense respectar el descans dels veïns. Finalment, ses van denunciar 20 persones que circulaven per la via pública en horari de confinament nocturn sense causa.