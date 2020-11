Ballart rep insults homòfobs per tancar l''skate parc'

16.11.2020 | 13:44

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha tornat a rebre insults homòfobs a través de les xarxes socials, aquest cop per tancar el parc d''skate' com a mesura per evitar la propagació de contagis de Covid. L'alcalde ha rebut insults com "ets un puto gai de merda, què collons fas tancant l''skate park'". L'alcalde, que no és la primera vegada que rep insults homòfobs, ha replicat a també a Twitter: "No toleraré atacs com aquest per decisions que només volen protegir les persones de més contagis. Tenim un problema, que es diu HOMOFÒBIA".