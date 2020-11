Ona Martínez: "A Terrassa guanyarem"

Redacció

13.11.2020 | 19:36

Esquerra Republicana va celebrar ahir un acte telemàtic amb la participació dels consellers Teresa Jordà i Chaquir El Homrani on es va parlar del full de ruta cap a la independència, centrat en dos eixos: el municipalisme i la gestió de la crisi.

A la sessió van participar la regidora terrassenca Ona Martínez i el diputat republicà Marc Sanglas.

Martínez va obrir l'acte afirmant que "en ciutats com Terrassa guanyarem". La regidora va fer seves les paraules d'Oriol Junqueras i Marta Rovira al llibre "Tornarem a vèncer" sobre la necessitat de continuar sumant: "És des del consens, el pacte, el diàleg i sumant amb els que no pensen exactament com nosaltres, però volem construir un país més just per a tothom que guanyarem".

La consellera Jordà es va expressar en clau independentista: "Ho podem tornar a fer? Sí. -va dir-El municipalisme és crucial? També. L'Oriol i la Marta representen dos tipus de municipalisme i ERC ho ha entès, hem de ser més fots allà on l'independentisme és feble".

En el mateix sentit, Jordà va acceptar que una de les mancances de l'1-O va ser no comptar amb el suport d'espais estratègics.

A preguntes de l'audiència sobre la polèmica gestió dels ajuts als autònoms, el conseller Chakir El Homrani va respondre dir: "En un àmbit on el govern espanyol hauria de donar respostes, nosaltres vam planificar ajudes i establir un procés ràpid per poder-hi accedir. Cal prendre aquestes decisions quan altres no accepten la responsabilitat, alhora que cal acceptar els errors i aprendre'n per continuar estant al costat de la gent".