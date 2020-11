Javier Lafuente: "Necessiten un nou model de finançament universitari"

Redacció

13.11.2020 | 19:36

El catedràtic d'enginyeria química ha pres possessió del càrrec de rector de la UAB en un acte que va comptar amb la participació del conseller Ramon Tremosa, l'exrectora Margarita Arboix i l'alcalde Carlos Cordón. En l'acte com a nou rector de la UAB, Javier Lafuente ha fet una crida a ser "innovadors, disruptius i capdavanters" a tota la comunitat universitària i ha expressat el seu orgull per ser el rector d'una institució que "ha passat de ser una universitat jove a ser una gran universitat". La cerimònia, que es va desenvolupar ahir al Rectorat de la UAB, amb un aforament restringit i va ser retransmès en directe per streaming.

Lafuente es va referir a la situació que imposa l'actual pandèmia tant a l'educació superior com al conjunt de la societat i va tenir "un record molt personal de totes les persones de la nostra comunitat i dels seus familiars que ens han deixat" a causa de la COVID-19. Pel que fa a l'afectació que pateix la universitat, va reflexionar que "la situació del 2021 està plena d'interrogants" i va denunciar que "l'emergència del moment ha impedit avançar en un nou model de finançament per a les universitats", per reivindicar a continuació que "necessitem aquest nou model" per superar l'actual que, entre altres aspectes, "és molt injust per a la nostra universitat" atesa la singularitat que suposa la gestió del campus. Lafuente va declarar també que la situació de pandèmia "ha posat de manifest la confiança que la societat diposita en la ciència" i va afirmar que "el que cal ara ja no és tan sols adaptar-nos als canvis sinó fer un pas per liderar-los" treballant "conjuntament amb la societat, no únicament per a la societat".