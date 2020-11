El Centre de Benestar i Bellesa de Joe Olmo reobrià avui els seus serveis d'estètica. Lluís Clotet El Centre de Benestar i Bellesa de Joe Olmo reobrià avui els seus serveis d'estètica.

Els centres d'estètica tornen a la feina després d'hores incertes

Mercè Boladeras

13.11.2020 | 19:36

La setmana va començar amb la revolta dels autònoms que van mostrar la seva indignació per com el Govern havia gestionat les ajudes per l'impacte econòmic de la pandèmia. I va acabar aquest divendres amb un altre tsunami, la dels centres d'estètica i salons de bellesa que van expressar el seu malestar...