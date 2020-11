La Asociación Raíces treballarà amb les agressores

S'intensifica el treball social per frenar noves agressions.

S'intensifica el treball social per frenar noves agressions. Nebridi Aróztegui

13.11.2020 | 19:36

Les famílies demanen "que es faci justícia" i s'aturin les agressions, però el fet que les agressores siguin menors d'edat està dilatant la resposta judicial al problema. Els Mossos d'Esquadra han traslladat les denúncies terrassenques a la Fiscalia de Menors, on s'acumulen les causes per violència juvenil de tota Catalunya.

A Terrassa, la Policia Municipal patrulla des de fa dies pel nord de la ciutat i per la zona de Torre-Sana, expliquen fonts municipals. A banda, la tinència d'alcaldia de Drets Socials ha intensificat la tasca d'acompanyament a les famílies i d'abordatge del grup agressor, tasca a la qual s'ha incorporat la Asociación Raíces. L'entitat, experta en violència filoparental adolescent, col·labora amb l'Esplai La Fàbrica i amb els serveis municipals i preparan conjuntament un projecte específic per frenar les accions violentes de les adolescent de Terrassa.

Abandonen el grup

Noel Duque, tinent d'alcalde de Drets Social, explica que el tema s'abordarà també en la taula tècnica jove del districte 6. Arran del treball social fet fins ara, apunta, "algunes noies ja han abandonat el grup per voluntat pròpia, espantades també per les conseqüències penals de les seves accions. Sabem que no és la solució, però l'Ajuntament està fent tot el que està a les seves mans".

Dijous, les famílies podran exposar inquietuds i resoldre dubtes sobre la legislació del menor en una reunió amb Policia Municipal i amb el director de serveis de Drets Socials, David Garcia, ex-alt càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

"Sabem que les víctimes volen que es faci justícia, nosaltres també -comenta Duque-, però correspon a la Fiscalia de Menors actuar quan hi ha denuncies". El regidor insisteix en el fet que l'Ajuntament treballa "el patrullatge, l'acompanyament a les famílies i a les víctimes i el treball social amb les agressores".