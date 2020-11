19 denúncies per incompliment de les mesures per contenir la Covid-19

14.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar al llarg del dijous un total de 19 denúncies per incomplir les mesures decretades per contenir la Covid-19. Un total de vuit d'aquestes denúncies es van interposar a persones que no duien la mascareta a la via pública. Al llarg del dijous també es van interposar altres set denúncies per incompliments del toc de queda i una més al responsable d'un establiment de restauració ubicat a la Rambla d'Ègara, amb el carrer de Blasco de Garay, així com als tres clients que es trobaven consumint a l'interior. El cos de la Policia també va intervenir el dijous, a les 17.30 h, en una concentració de més de 50 persones que estaven utilitzant les pistes de patinatge de Can Jofresa. Els agents van desallotjar la pista i la van precintar.