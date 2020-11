Equipaments per assajos de tota mena

13.11.2020 | 04:00

El CATMech agruparà un seguit d'equipaments experimentals per a tota mena d'assajos, amb una potència instal·lada que va des de 18,5 kW (6000 rpm) a 120 kW (3000 rpm) i que permet una gran versatilitat i adaptació a les necessitats del client. També disposa de les eines de simulació i equips de mesura més avançades del mercat i també de desenvolupament propi; d'una cambra semianecoica estudiar les ones sonores o electromagnètiques i una planta d'assajos de comportament d'infraestructura ferroviària. CATMech té capacitat per crear noves plantes d'assaig i de realitzar assajos "in situ", de portar a terme assajos destructius en el rang de càrregues de 250 kN a 10 kN, estàtics i dinàmics de baixa freqüència, i igualment, disposa d'instrumentació per ferassajos no destructius.