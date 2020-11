Els municipis, preocupats per com organitzar l'arribada dels Reis

Laura Hernández

12.11.2020 | 20:38

Els municipis del Vallès Occidental van fer arribar ahir al Departament de Cultura de la Generalitat la seva inquietud sobre quines seran les limitacions a les activitats nadalenques, especialment a la cavalcada de Reis. En una reunió telemàtica amb els regidors de Cultura dels diferents ajuntaments, en la que van participar la directora dels serveis territorials de Barcelona del Departament de Cultura, Maria Àngels Torras, i el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, les localitats van exposar els seus dubtes i van formular els seus projectes.

Terrassa va ser un dels municipis que va posar sobre la taula una proposta "amb diferents escenaris" per l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat. La regidora de Cultura Rosa Boladeras va exposar les activitats proposades pel seu departament, entre les que figura la celebració d'un acte de gran format a la ciutat.

Després de la trobada institucional, però, Boladeras no va fer públiques les activitats que acompanyaran l'arribada del Patge Xiu Xiu i dels Reis d'Orient a la ciutat. A preguntes d'aquest diari, la regidora va declinar avançar el programa a l'espera de la presentació oficial de la Campanya de Nadal un cop es coneguin les indicacions del Procicat.

Reis als barris, porta a porta...

Bona part dels municipis vallesans tenen embastades les seves cavalcades de Reis i ahir va quedar clar que amb diferents formats, en molts casos adaptats a les dimensions de cada municipi.

En un context de pandèmia i amb restriccions clares a la mobilitat i les aglomeracions, alguns pobles petits van plantejar la visita dels Reis d'Orient porta a porta, altres en format virtual i alguns, com Santa Perpètua de Mogoda, van exposar la possibilitat d'una cavalcada que recorri tots els barris per reduir la concentració de persones als carrers del centre. Cultura va recordar que no és podem triar formats que incentivin la mobilitat i comportin acumulació de persones.

La Generalitat va recordar que els principis que regiran els actes del cicle nadalenc i les cavalcades de Reis seran la restricció de la mobilitat i de les aglomeracions. En roda de premsa, el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va anar més enllà i va descartar les cavalcades tradicionals. El Pla Sectorial de Cultura, que la d'aprovar el Procicat, establirà els propers dies les obligacions i les recomanacions en aquest àmbit.

Ela ajuntaments vallesans demanen celeritat en la concreció dels criteris que regiran en les activitats nadalenques. El president comarcal, Ignasi Giménez, va traslladar ahir a la directora dels serveis territorials de Cultura "la preocupació dels municipis davant una festa que ha de poder mantenir la màgia i la il·lusió dels infants". També va explicar que "els ajuntaments treballen amb voluntat de poder oferir alternatives a les cavalcades tradicionals per poder evitar aglomeracions i la mobilitat, però necessiten poder disposar del Pla Sectorial per poder avançar".

Barcelona i Sabadell

Alguns municipis no han esperat i ja han fet públics les seves campanyes de Nadal. Barcelona ho va fer ahir i Sabadell ho fa avui. La capital catalana ja ha avançat que no hi haurà la tradicional cavalcada de Reis, tal com la coneixem, tampoc als districtes. Ses Majestats arribaran al Moll del Fòrum i l'arribada es retransmetrà per televisió. Del 28 de desembre al 5 de gener es podran visitar al Fòrum, amb cita prèvia, els contenidors amb els regals, una recreació de les carrosses de la patge Estel, la del carbó i la dels tres reis. També hi haurà una bústia per recollir les cartes.