Els centres d'estètica celebren tornar a obrir

12.11.2020 | 20:38

La nova pròrroga s'acompanya de dues modificacions importants. D'una banda, des d'avui podan obrir els centres d'estètica i massatges i de l'altra, la limitació a 100 persones als centres de culte, sobre els quals es manté l'aforament regulat al 30%. La decisió del Procicat sorprèn en l'àmbit de l'estètica que havia reclamat per activa i per pasiva la raó que havia provocat el seu tancament.

Ahir, després de l'anunci, el Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya, integrat a la patronal Cecot, en un comunicat, va celebrar que s'hagi atès la seva petició d'apertura dels centres d'estètica, relaxant així les mesures restrictives des de mitjans d'octubre per aquest sector. El gremi ha donat per atesa la petició que va adreçar per carta a la consellera de Salut i als consellers d'Interior i d'Empresa fa unes setmanes on traslladava la preocupació de les empreses i autònoms que conformen el sector davant d'una nova pròrroga dels tancament dels centres d'estètica pel fet que impliquen un contacte físic amb el client.

Posant per davant que l'interès general passa per evitar la propagació del virus, segons assenyala el Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya va fer patent que l'activitat d'estètica, a l'igual que les perruqueries, o els dentistes, estan seguint escrupolosament les normes de protecció i higiene per prevenir el contagi de la Covid-19 i que han fet una forta inversió per garantir la seguretat, tant dels seus treballadors i treballadores, com dels clients.

A Catalunya hi ha més de 3.000 centres d'estètica professional que donen feina a unes 10.000 persones. Les pèrdues del sector a Catalunya s'eleven a uns 10 milions d'euros per cada setmana de tancament, a més del dramàtic efecte sobre l'ocupació.