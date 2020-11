La Seu d'Ègara acull el rodatge de la sèrie "Els hereus de la terra"

El conjunt monumental de Sant Pere, ahir, decorat per al rodatge.

El conjunt monumental de Sant Pere, ahir, decorat per al rodatge.

E. G.

11.11.2020 | 21:03

El conjunt monumental de la Seu d'Ègara va convertir-se ahir en l'escenari del rodatge de la sèrie "Els hereus de la terra", coproduïda per Netflix, Televisió de Catalunya, Atresmedia i Diagonal TV, i basada en llibre homònim de l'escriptor Ildefonso Falcones. Es tracta de la seqüela de "La catedral del mar", el "best-seller" del mateix autor, l'adaptació televisiva del qual va emetre TV3 i Antena 3 el 2018 (la sèrie també es pot trobar a la plataforma en "streaming" Netflix).

L'històric conjunt arquitectònic egarenc va rebre així els intèrprets de la ficció, el protagonista de la qual serà l'actor Yon González. El repartiment el completen noms com Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, María Rodríguez, Manel Sans, Natàlia Sánchez , a més del terrassenc Pere Arquillué, entre d'altres.

La història de "Els hereus de la terra" trasllada l'espectador a la Barcelona tardomedieval, la de l'any 1387, per narrar les aventures i desventures de l'Hugo Llor, un noi de 12 anys que passa la major part del seu temps al carrer.

El seu dia també transcorre a les drassanes i el seu somni és convertir-se en un artesà constructor de vaixells, encara que compta amb un incert destí. La vida de l'Hugo no és gens fàcil. És un noi molt solitari i la seva mare no li presta massa atenció. Això sí, el jove disposa del suport i la protecció d'un home d'edat avançada, l'Arnau Estanyol, que era el personatge protagonista de "La catedral de la mar" i a qui va representar l'actor Aitor Luna (que de fet és el germà de Yon González en la vida real). En definitiva, "Els hereus de la terra" se centrarà en la història d'aquests dos homes, de les seves complexes relacions i també de les dones que estimaran.

Emissió

El rodatge de la sèrie va iniciar-se la setmana passada. Tant TV3 com Antena 3 tenen previst emetre la producció. Això sí, serà un any després de la seva estrena exclusiva a la plataforma Netflix.

Els vuit capítols de "La catedral del mar" (guanyadora del premi Gaudí 2020 en la categoria de millor pel·lícula per a televisió) van obtenir un notable èxit d'audiència. A TV3, per exemple, la ficció va aconseguir una quota mitjana de seguiment del 19,1 per cent.

Jordi Frades, igual que en "Els hereus de la terra", en va ser el director. Frades apunta: "Em fa molta il·lusió tornar a aquest univers tan especial per a mi. Els nous personatges són meravellosos i la història, apassionant. Tornar a treballar amb Michelle Jenner i Rodolfo Sáncho és un plaer i un luxe. Amb Yon González i Elena Rivera fa temps que desitjava treballar-hi". Està previst que el rodatge continuï avui a les esglésies de Sant Pere.