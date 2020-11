Sàmper demana ajornar al maig els desnonaments a famílies vulnerables

11.11.2020 | 21:03

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, ha demanat al Govern central que modifiqui el decret de l'Estat d'Alarma per acordar una moratòria fins al maig del 2021 dels desnonaments de famílies vulnerables o que traspassi aquesta competència a les autonomies perquè la Generalitat ho pugui aprovar. Així ho va indicar el conseller Sàmper ahir, en la seva primera compareixença davant la comissió d'Interior del Parlament, en què va demanat disculpes per "l'error" comès pels Mossos d'Esquadra fa dues setmanes, quan van desallotjar una família vulnerable a Barcelona no per ordre judicial sinó al·legant una usurpació flagrant de l'immoble.