Membres de la PAH al Raval, on van fer una crida al lloguer social i a l'aturada de desnonaments. Lluis Clotet Membres de la PAH al Raval, on van fer una crida al lloguer social i a l'aturada de desnonaments.

La PAH reclama sancions pels bancs amb habitatges buits

Mercè Boladeras

11.11.2020 | 21:03

Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) van exigir ahir, al Raval, que els ajuntaments (citant al de Terrassa) sancioni a aquells bancs i grans tenidors d'habitatges buits que no faciliten el lloguer social. El col·lectiu va denunciar que les administracions públiques no estan esprement la llei en la seva...