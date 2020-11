12.11.2020 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van interposar al llarg del dimarts un total de nou denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la Covid-19. Vuit d'aquestes sancions van ser a persones que no duien la mascareta a la via pública, mentre que l'altra va ser per a una persona que circulava pel carrer de Pau Marsal, a les 2.57 h, sense causa justificada, incomplint el confinament nocturn.