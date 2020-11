El pintor i poeta Antonio Soto. El pintor i poeta Antonio Soto.

L'Església Evangèlica Unida acull la 6a Cimera Global de Lideratge GLS

Redacció

11.11.2020 | 21:03

L'Església Evangèlica Unida de Terrassa (avinguda de Béjar, 299) acull demà i dissabte per sisè any consecutiu la Cimera Global de Lideratge GLS (The Global Leadership Summit). Es desenvoluparà al seu auditori i aquesta sisena edició serà "on line" i retransmesa en streaming. Com a...