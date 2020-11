La UPC aporta el seu saber en una biomembrana antitumoral

M. B.

10.11.2020 | 20:30

En temps d'una pandèmia molt crítica, una bona notícia en l'àmbit sanitari. L'empresa Cebiotex, una spin-off de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la UPC a Terrassa, ha implantat amb èxit la primera biomembrana antitumoral al món en un pacient a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L'innovador sistema aborda una necessitat mèdica no coberta en oncologia. S'implanta en el llit quirúrgic després de l'extracció d'un tumor i allibera altes dosis d'un fàrmac quimioteràpic amb la intenció de millorar el pronòstic dels pacients i disminuir els efectes secundaris del tractament oncològic, especialment els de la radioteràpia en el càncer infantil.

Cebiotex ha iniciat ara una ronda d'inversió d'impacte per sensibilitzar a la societat i per tal de continuar els assajos clínics en sarcomes en teixits tous d'adults, els quals permetran iniciar els assajos clínics amb pacients oncològics pediàtrics a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Amb aquesta descoberta, el somni de Joan Bertran, enginyer tèxtil i cofundador de Cebiotex, s'ha començat a fer realitat. Bertran persegueix des de fa molt de temps noves eines per facilitar als cirurgians oncològics per aplicar una teràpia no invasiva per al càncer infantil i altres malalties minoritàries, assegurant que el llit quirúrgic queda lliure de cèl·lules canceroses després de l'extirpació d'un tumor, evitant-ne tant la seva reproducció i també els efectes secundaris de la quimioteràpia i, sobretot, de la radioteràpia en el cas dels pacients pediàtrics.

Cebiotex va iniciar aquesta aventura científica fa prop d'onze en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (Interxter) de la Universitat Politènica de Catalunya. Barcelona Tech (UPC).

Patents al món

La nova biomembrana, que rep el nom de CEB-01, ha estat implantada amb força èxit dins el cos d'un pacient adult a l'hospital citat. Cebiotex ha aconseguit ja pantentar la CEB-01 als Estats Units, la Unió Europea i la Xina. A més, l'empresa disposa de la certificació GMP (Good Manufacturing Practices, per les seves sigles en anglès) de l'Agènica Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), la qual cosa li permet fabrica sota qualitat farmacèutica i poder implantar les seves biomembranes en humans. I més reconeixements. El 2019 va obtenir la Orphan Drug Designation (ODD) en sarcomes en teixits tous per l'Agència del Medicamento Europea (EMA) i la Comissió Europea, una certificació que presenta avantatges com l'exclusivitat al mercat a la UE i que facilita l'acceleració del seu desenvolupament per a l'aplicació en càncer infantil i malalties minoritàries.

La col·laboració a quatre bandes: Cebiotex, l'Hospital de Sant Joan de Déu, Intexter de la UPC i l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau ha estat una de les claus perquè el projecte mèdic avanci fins a arribar a l'etapa de comercialització. L'empresa ha llançat una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros. Els fons permetran avançar en el desenvolupament d'aquest tractament oncològic innovador, finançant la fase clínica 2, que consistirà a implantar el CEB-01 en 21 pacients adults amb sarcoma de teixits tous a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau. I, posteriorment, assolir el gran objectiu que és iniciar els estudis clínics amb pacients oncològics pediàtrics a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Enllaç de la campanya

https://www.cebiotext.com/participa i també a https://www.cebiotex.com/innovacion/