Protesta del col·lectiu de la PAH davant de l'Ajuntament

11.11.2020 | 12:23

Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha fet una crida aquest matí al Raval per demanar a l'Ajuntament que posi denúncies als bancs que tenen pisos buits i no ofereixen lloguer social. També han exigit una reunió amb l'equip de govern municipal per mirar de resoldre els 16 casos de persones afectades per la manca d'un habitatge. Durant l'acte, Antonio i Belén han fet de testimonis i han explicat el seu cas. Ambdós tenen problemes per pagar un lloguer de mercat i reclamen una solució.