Premi al talent científic per tres alumnes de l'INS Terrassa

Redacció

10.11.2020 | 20:30

Les alumnes de 2n de batxillerat de l'Institut (INS) Terrassa, Joana Armengol, Saule Cayuela i Maria Sánchez, han estat guanyadores del "Premio Nacional a la investigación tecnològica", en la categoria de batxillerat, atorgat per l'associació UAITIE (Unión de Asociacions de Ingenieros Técnicos Industriales i Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España).

Les alumnes han estat premiades per un projecte que porta per títol "Disseny d'un sistema de pasteurització d'aigua per mitjà d'energia solar, una solució contra el bacteri el E. Coli a Somàlia". El treball, tutoritzat pel professor del centre, Jordi Escofet, s'ha centrat a idear una infraestructura de desinfecció de l'aigua utilitzant només energia solar i s'ha desenvolupat des del departament de tecnologia i amb ajuda del departament de química.

La UAITIE és una entitat d'àmbit nacional que està formada per 39 associacions territorials. Juntament amb COGITI conforma la defensa i els interessos dels Enginyers Tècnics Industrials i els Graduats en Enginyeria de la branca industrial en tot l'àmbit estatal. Aquesta associació ha creat aquest guardó per tal de fomentar les vocacions dels interessos dels alumnes preuniversitaris en estudis en les enginyeres industrials, per mitjà d'activitats d'iniciació en la investigació tecnològica. El premi consta de dues categories, una per alumnat de 3r i 4t d'ESO i una segona per a batxillerat. L'entrega del premi es realitzarà de forma virtual el 27 de novembre i consta d'un diploma acreditatiu i 1.000 euros per les impulsores del projecte, i també, de 1.000 euros en material educatiu per l'aula de tecnologia del centre.