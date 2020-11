El ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat serà a principis de 2021

11.11.2020 | 17:33

El primer ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat dels darrers dos mandats se celebrarà finalment a principis de 2021, probablement entre els mesos de febrer i marc. Així ho han consensuat els grups municipals en junta de portaveu extraordinària aquesta tarda. L'agenda municipal i la proximitat de Nadal han aconsellat desplaçar el debat el 2021.

El Partit dels Socialistes, però, defensa l'oportunitat que el Consistori reflexioni aquest any "sobre els temes que avui preocupen a la ciutadania" i no descarta demanar un ple extraordinari monogràfic abans de finalitzar 2020. El partit ho decidirà els dies vinents. Els socialistes tenen els set regidors necessaris per a la convocatòria d'un ple extraordinari, tot i que de fer el pas, "volen comptar amb el consens de la resta de grups de l'oposició", apunta el portaveu socialista Marc Armengol.