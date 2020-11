Mor Carles Barba, empresari, cineasta i Terrassenc de l'Any, a l'edat de 97 anys

11.11.2020 | 09:50

Aquest dimarts ens ha deixat Carles Barba Masagué, a l'edat de 97 anys, empresari, cineasta i Terrassenc de l'Any. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà dijous a les 9,30 h del matí a Funerària de Terrassa. Des de jove va compaginar la seva professió d'empresari tèxtil amb el cinema, una de les seves grans passions. La seva obra constitueix per molts un document excepcional de l'època franquista, majoritàriament en llengua catalana, sobre la societat burgesa i la immigració. El crític Jordi Tomàs el defineix com un director que practica un documental allunyat dels cànons tradicionals, amb ironia i una quantitat quasi calidoscòpica d'imatges aparentment inconnexes, que per la màgia d'un incisiu comentari i un muntatge vertebrador adquireixen coherència. També en destaca de la seva obra el seu ritme àgil i l'abundància d'una interessant tipologia humana, amb clares reminiscències fellinianes. El seu cinema va merèixer el reconeixement de diversos certàmens i amb premis a Barcelona, Sevilla i Toledo.