"És molt gratificant investigar per salvar vides humanes"

10.11.2020 | 20:30

El nou projecte té aportació terrassenca. Porta la firma de l'enginyer industrial, José Antonio Tornero, que treballa a l'Intexter de la UPC a Terrassa i és cofundador de l'empresa Cebiotex.

Quines particularitats té aquesta biomembrana antitumoral?

En l'àmbit oncològic, un dels problemes que hi ha en cert tipus de càncer és que, quan s'extirpa el tumor, no es pot fer cap tractament immediat. S'ha d'esperar unes setmanes per veure com evoluciona el postoperatori. El que hem creat, a partir del projecte compartit, és una biomembrana que es pot aplicar en el lloc on hi havia el tumor i que actua com si es tractés d'un medicament durant el temps que no hi ha ni químio ni ràdio.

Quant de temps han esmerçat en la investigació?

Doncs més de deu anys, però ha compensat moltíssim. La CEB-01 es va assajar amb molts bons resultats després de passar amb bona nota totes les fases de laboratori i demostracions. Ja tenim la patent per comercialitzar a la Unió Europea, Estats Units i la Xina.

Quin és el seu cost econòmic? Tenen finançament?

L'empresa Cobitex, de la que sóc cofundador, ha posat en marxa una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros a través de campanya a les xarxes socials. La CEB-01 s'ha implantat amb èxit amb un adult però l'objectiu final és per a nens i nenes que pateixen càncer. D'aquí la implicació de l'Hospital de Sant Joan de Déu en tot el projecte. El càncer infantil encara que sigui minoritari també necessita investigacions per millorar el tractament. El que passa és que primer s'ha de provar amb adults. Per a mi, que sóc enginyer industrial i treballo a l'Intexter des de fa quinze anys, és molt gratificant crear teixits i materials que puguin salvar vides humanes, i especialment trobar tractament per als nens i nenes que estan malalts. A tots els sectors hi ha molt per fer en l'àmbit científic i tecnològic per millorar la qualitat de vida. El què passa és que en el sector sanitari, tots els processos de desenvolupament són molt lents i a més costen molts diners.