JxT reclama la retirada del cablejat aeri

10.11.2020 | 20:30

Junts x Terrassa (JxT) ha demanat un major compromís al govern municipal a l'hora de reduir els potencials perills que comporta la saturació del cablejat aeri. Per tots aquests motius, el grup municipal ha presentat una bateria de preguntes. JxT vol saber quants suports elèctrics s'han retirat durant el 2020 i a on; quines actuacions hi ha previstes fins a finals d'any i durant el 2021, quantes vegades s'ha reunit el govern amb les companyies elèctriques i de telefonia per tractar aquesta problemàtica i quan, i quantes incidències s'han denunciat a la via pública per talls de llum, caiguda de pals, etcètera durant el 2019 i el 2020. JxT recorda que el mes de gener d'aquest any es va aprovar al ple, per unanimitat, una proposta de resolució demanant la supressió del cablejat aeri a la ciutat.

Punts deficitaris

En la proposta aprovada es demanava fer un estudi dels punts deficitaris i problemàtics del servei elèctric a la ciutat i estudiar quines accions es podien dur a terme des de l'Ajuntament. El grup es queixa que, passats deu mesos, no ha tingut retorn de l'estat d'execució de la proposta més enllà de l'actuació que es va fer al carrer Sant Antoni.