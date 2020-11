Investiguen un conductor accidentat per circular sota els efectes de l'alcohol

11.11.2020 | 04:00

El dilluns a la nit, a les 21.43 h, la Policia Municipal es va desplaçar al carrer de Núria, amb el carrer d'Antoninus Pius, en ser requerida per un accident de trànsit. Un cop al lloc, els agents van fer la prova estimativa d'alcoholèmia al conductor accidentat, que va donar positiu amb un resultat d'1,22 mg/l. El conductor va ser traslladat a les dependències policials per fer les proves evidencials, que van donar uns resultats d'1,53 mg/l i 1,51mg/l. Els agents van realitzar l'informe tècnic d'accident i el conductor va quedar investigat per conduir sota els efectes de l'alcohol.