Alberto Tallón El sector de la restauració és un dels que més està patint els efectes econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19.

Els ajuts al col·lectiu d'autònoms: vist i no vist

J. A.

10.11.2020 | 20:30

La línia d'ajuts de dos mil euros per persona atorgats pel Govern per als autònoms afectats per la crisi es va esgotar ahir al matí després de rebre una allau de peticions que, igual que va succeir dilluns, van saturar la web del departament de Treball, que canalitzava les sol·licituds. Poc abans del migdia,...