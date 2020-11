Descens de la pressió hospitalària a Terrassa per la Covid

11.11.2020 | 13:46

Els centres sanitaris de la ciutat han vist com aquesta setmana s'està reduint la pressió hospitalària provocada per la Covid. Malgrat que les xifres encara són altes, s'estan reduint. Segons informen MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, hi ha un total de 186 persones que estan ateses a aquests centres per coronavirus. Dilluns aquesta dada era de 201. Al CST hi ha un total de 88 persones ingressades, 63 a la planta de l'Hospital de Terrassa i 11 a la Unitat de Cures Intensives. A l'Hospital de Sant Llàtzer hi ha dos pacients i dotze en hospitalització domiciliaria. Pel que fa a MútuaTerrassa, hi ha 98 pacients, 77 a planta, vuit en hospitalització domiciliària, set pacients a la Unitat de Semicrítics i sis a l'UCI.