El conjunt monumental de Sant Pere acull el rodatge de "La catedral del mar"

11.11.2020 | 12:36

Les Esglésies de Sant Pere s'han preparat per un escenari de pel.Iícula. El conjunt monumental acull avui i demà escenes del rodatge de nous capítols de la sèrie televisiva basada en la novel·la "La catedral del mar", d'Idelfonso Falcones. L'obra de Falcones està ambientada al segle XIV, durant la construcció de Santa Maria del Mar de Barcelona. La direcció de la producció és de Jordi Frades. La novel·la és una de les més llegides i és per això que es va portar a la petita pantalla de la mà de varies productores, entre aquestes TV3. "La catedral del mar" és una gran història sobre la venjança, l'amor i la traïció en la Barcelona del segle XIV. La sèrie compta amb un repartiment encapçalat per Aitor Luna, Michelle Jenner, Pablo Derqui, Josep Maria Pou, Silvia Abascal i Daniel Grao, entre altres.