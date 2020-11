Un grup d'excursionistes camina per l'àmbit de Mossèn Homs. Un grup d'excursionistes camina per l'àmbit de Mossèn Homs.

La ciutadania envaiex els espais naturals

A. Losada

10.11.2020 | 20:30

Diu el refrany que qui no es consola és perquè no vol. O si no, que els hi preguntin a la multitud de terrassencs que, davant la prohibició de sortir del terme municipal els caps de setmana, s'han llançat a "descobrir" els entorns naturals de què disposa Terrassa, que no són pocs i amb...