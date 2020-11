La ciutadania envaiex els espais naturals

A. Losada

10.11.2020 | 20:30

Diu el refrany que qui no es consola és perquè no vol. O si no, que els hi preguntin a la multitud de terrassencs que, davant la prohibició de sortir del terme municipal els caps de setmana, s'han llançat a "descobrir" els entorns naturals de què disposa Terrassa, que no són pocs i amb itineraris molt agraïts.

La imatge que acompanya l'article pertany a un grup d'excursionistes, terrassencs, és clar, que aquest passat cap de setmana -el segon de confinament perimetral als municipis- caminaven per l'àmbit de Mossèn Homs. Un espai que ha vist incrementat de forma significativa l'afluència de visitants precisament pel tancament perimetral els caps de setmana. Però no és ni de bon tros l'únic que ha estat envaït per la ciutadania; Can Bon Vilar, tota la zona del Llac Petit, la Muntanya de Can Candi, Torrebonica o Can Poal en són altres i suposen només una mostra de la llarga llista d'espais naturals amb què compta el terme municipal.

Excursionistes

Encara que no cal anar tan lluny per comprovar les ganes de sortir que té la gent i caminar pel pur plaer de caminar: el mateix Parc de Vallparadís, que travessa la ciutat de nord a sud, estava també aquest cap de setmana pleníssim, especialment diumenge, en què va fer un dia assolellat.

El fet que els terrassencs no puguin accedir a la muntanya de Sant Llorenç -fora del terme- també hi ha influït perquè els excursionistes, els habituals i el no tan habituals, busquin itineraris naturals dins la mateixa ciutat. Hi ha per escollir.