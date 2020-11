Bonificació de la taxa de residus per les escoles de dansa

Les escoles de dansa, com altres activitats, estan patint greus afectacions per la Covid-19.

Les escoles de dansa, com altres activitats, estan patint greus afectacions per la Covid-19.

11.11.2020 | 19:27

L'Ajuntament de Terrassa ha acordat la bonificació de la taxa de residus pels mesos que les escoles de dansa han hagut d'estar tancades, de la mateixa manera que s'ha previst amb les activitats d'altres sectors. Aquest és un dels compromisos als que ha arribat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, amb representants de escoles de dansa. També s'ha acordat posar a disposició dels centres equipaments municipals perquè puguin realitzar els seus festivals i actes públics quan la situació sanitària ho faci possible. Les escoles de dansa, com altres activitats, estan patint greus afectacions per la Covid-19.