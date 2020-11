11.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar al llarg del dilluns un total de 18 denúncies per incompliment de les mesures per contenir la Covid-19. D'aquestes, 13 es van realitzar a persones que no duien la mascareta a la via pública; dues a persones que consumien begudes alcohòliques al carrer de Germà Joaquim, a l'altura de la Biblioteca del Districte 3; i tres més a persones que estaven a la via pública en horari de confinament nocturn sense causa justificada: la primera a un vianant que circulava pel carrer de Millars, amb el carrer del Pintor Casas, a les 0.14; la segona a una persona que és trobava al carrer de Santa Llúcia; amb l'avinguda del Vallès, a les 2.22 h i la tercera a un conductor que circulava per la plaça de l'Estació del Nord, a les 4 h de la matinada, sense l'assegurança obligatòria del vehicle i amb els auriculars connectats. Per aquests motius, els agents també van confeccionar les denúncies pertinents al Servei Català del Trànsit.