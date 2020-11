Taigua posa en marxa un sistema de gestió de cues que regularitzarà les visites presencials

10.11.2020 | 13:21

L'empresa municipal Taigua ha modificat el seu sistema d'atenció al públic per millorar l'atenció de les persones usuàries i les mesures de prevenció derivades de la Covid-19. Des d'ahir, també atén amb cita prèvia dins el seu horari habitual: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h (dijous, fins a les 15 h) i dilluns a la tarda, de 16 a 18 h. Taigua posa en marxa un sistema de gestió de cues i de cita prèvia, amb el qual les persones usuàries que hagin de fer qualsevol gestió presencial podran reservar amb antelació la seva hora de visita per ser atesos de manera més eficient. La cita prèvia es pot sol·licitar per fer la majoria de tràmits a través de la pàgina web.