El menjar per emportar, fins les 22 hores

10.11.2020 | 04:00

El Govern va acordar ahir ampliar una hora més el termini per comprar menjar per emportar, que d'aquesta manera passa de les 21.00 a les 22.00 hores, just quan comença el toc de queda nocturn, de manera que de camí a casa s'haurà de presentar el tiquet de compra si ho demana la policia. Així ho va anunciar el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una roda de premsa en què va detallar que el DOGC publicava ahir una actualització de les mesures i excepcions del confinament nocturn, que s'ha ampliat quinze dies més, per permetre anar a comprar menjar per emportar fins a les 22.00 hores.