Creu Roja acull un dels nou punts de suport per fer gestions telemàtiques. Creu Roja acull un dels nou punts de suport per fer gestions telemàtiques.

L'Ajuntament obre un servei per ajudar a fer tràmits telemàtics

09.11.2020 | 20:09

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa nou punts d'orientació social a la ciutat per donar atenció a totes aquelles persones que necessitin fer un tràmit telemàtic específic i no tinguin recursos digitals per poder fer-los, o que necessitin ajuda per realitzar el tràmit. Aquesta iniciativa, impulsada...